Экс-глава Республики Сербской БиГ рассказал о влиянии России на судьбу мира - РИА Новости, 06.05.2026
05:30 06.05.2026 (обновлено: 10:12 06.05.2026)
Экс-глава Республики Сербской БиГ рассказал о влиянии России на судьбу мира

Додик: будущее мира зависит от укрепления суверенитета России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
  • Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик заявил, что будущее мира зависит от укрепления суверенитета России.
  • Додик отметил, что вокруг стран БРИКС и России собирается гораздо больше стран, чем вокруг стран Запада.
  • Додик подчеркнул, что России, всем странам БРИКС и всему свободному миру необходимо объединиться в борьбе за сохранение основных элементов миропорядка, основанного на сотрудничестве и уважении друг друга.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и БРИКС собирают вокруг себя гораздо больше других стран, чем Запад, и будущее мира зависит от укрепления суверенитета России, заявил в интервью РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Сегодня глобальные силы связаны исключительно с Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, несомненно, и, конечно же, другими глобальными, региональными и мировыми державами, которые к ним стремятся", - сказал Додик.
Сегодня вокруг стран БРИКС и России собирается гораздо больше стран, чем вокруг стран Запада, отметил он.
"Именно поэтому я считаю, что будущее мира зависит от того, насколько успешно Россия будет следовать выбранному ею пути стабилизации и укрепления государства, а также укрепления суверенитета. Это станет дорожной картой для многих других, в том числе и меньших государств", - добавил Додик.
Россия сегодня продвигает ценности, на которых строится международное сотрудничество, и уважает интересы других стран, добавил он. Конечно, есть интересы, но Россия уважают и интересы других.
"Запад же не уважает чужие интересы, он пытается, как говорится, переманить всех на свою сторону пряником, а позднее, если это не удается, то применяет жестокую силу, как это было сделано против нас, сербов, когда НАТО на нас сбрасывали бомбы, а потом заявили, что их миссия по бомбардировке сербов называлась "Милосердный ангел". Только представьте, какой это цинизм, а он характерный для западной цивилизации, которая никогда от него не откажется", - сказал Додик.
Поэтому России, всем странам БРИКС и всему свободному миру необходимо объединиться в борьбе за сохранение основных элементов миропорядка, основанном на сотрудничестве и уважении друг друга, подчеркнул он.
