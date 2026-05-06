Россия выступает с позиции неизбежного ответа на агрессию, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2026
21:21 06.05.2026 (обновлено: 21:45 06.05.2026)
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва выступает не с позиции агрессии, но с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность ответных ударов РФ по территории Украины 9 мая.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию",- говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМоскваКиевУкраина
 
 
