Россия выступает с позиции неизбежного ответа на агрессию, заявили в МИД

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва выступает не с позиции агрессии, но с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность ответных ударов РФ по территории Украины 9 мая.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию",- говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.