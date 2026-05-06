Рейтинг@Mail.ru
В "Металлурге" рассказали, на какую должность вернется Малкин - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:38 06.05.2026 (обновлено: 18:54 06.05.2026)
В "Металлурге" рассказали, на какую должность вернется Малкин

В "Металлурге" ждут возвращения Малкина в качестве функционера

© Фото : Социальные сети Pittsburgh PenguinsЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Социальные сети Pittsburgh Penguins
Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство магнитогорского «Металлурга» рассматривает возможное возвращение Евгения Малкина как игрока или функционера.
  • Сезон 2025/2026 станет для 39-летнего Евгения Малкина последним по текущему контракту с «Питтсбург Пингвинз», но он планирует отыграть еще один сезон в НХЛ.
  • Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не отказался бы от Малкина в качестве центрального нападающего мирового уровня.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство магнитогорского "Металлурга" будет рассматривать возможное возвращение воспитанника хоккейного клуба Евгения Малкина как в качестве игрока, так и в качестве функционера.
Сезон-2025/26 для 39-летнего россиянина стал 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбург Пингвинз". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новое соглашение. В среду СМИ сообщили, что россиянин продлит контракт на один год с зарплатой в 5 миллионов долларов.
"Клуб точно поддерживает отношения со всеми игроками, которые играли у нас. В том числе и с Евгением Малкиным. Он пока окончательного решения не принял, останется он в НХЛ или вернется в Россию. Мы как клуб его ждем даже в качестве функционера, много сфер, где он мог бы нам помочь, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба", - сказал Разин на пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
"Я Женьку знаю, хорошо знаю. Я бы не отказался от центрального нападающего мирового уровня", - добавил главный тренер команды Андрей Разин.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Малкин продлит контракт с "Питтсбургом" еще на год, пишут СМИ
Вчера, 11:45
 
ХоккейСпортРоссияЕвгений МалкинСергей ГончарПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Металлург (Магнитогорск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала