В "Металлурге" рассказали, на какую должность вернется Малкин

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство магнитогорского "Металлурга" будет рассматривать возможное возвращение воспитанника хоккейного клуба Евгения Малкина как в качестве игрока, так и в качестве функционера.
Сезон-2025/26 для 39-летнего россиянина стал 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбург Пингвинз". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новое соглашение. В среду СМИ сообщили, что россиянин продлит контракт на один год с зарплатой в 5 миллионов долларов.
"Клуб точно поддерживает отношения со всеми игроками, которые играли у нас. В том числе и с Евгением Малкиным. Он пока окончательного решения не принял, останется он в НХЛ или вернется в Россию. Мы как клуб его ждем даже в качестве функционера, много сфер, где он мог бы нам помочь, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба", - сказал Разин на пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
"Я Женьку знаю, хорошо знаю. Я бы не отказался от центрального нападающего мирового уровня", - добавил главный тренер команды Андрей Разин.