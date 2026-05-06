Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил Медведев

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России , в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения "западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников", - написал Медведев в статье для RT

Он отметил, что весь процесс, за исключением ликвидации "отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств", превратился в фарс.