Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил Медведев
08:20 06.05.2026 (обновлено: 08:30 06.05.2026)
Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил Медведев

Медведев: Германия так и не прошла реальную денацификацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию.
  • По его мнению, вместо денацификации западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников.
  • Медведев отметил, что процесс денацификации превратился в фарс, за исключением ликвидации профашистских организаций и очищения общественных пространств.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения "западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников", - написал Медведев в статье для RT.
Он отметил, что весь процесс, за исключением ликвидации "отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств", превратился в фарс.
"Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом "маленьких - вешать, больших - оправдывать", - подчеркнул Медведев.
