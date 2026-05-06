Мэру Уфы под домашним арестом запретили пользоваться телефоном и интернетом - РИА Новости, 06.05.2026
14:08 06.05.2026
Мэру Уфы под домашним арестом запретили пользоваться телефоном и интернетом

  • Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, отправив его под домашний арест до 28 июня.
  • Ему запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями.
УФА, 6 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии, смягчив меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, запретил ему выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном, сообщил РИА Новости адвокат мэра Марат Самойлов.
Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что апелляционная инстанция учла обстоятельства дела, данные о личности обвиняемого и наличии у него малолетних детей.
"Ему установлен запрет на выход за пределы жилого помещения, запрет на использование сотового телефона, интернета и запрет на общение со свидетелями", - сказал Самойлов.
