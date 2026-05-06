Мэру Уфы под домашним арестом запретили пользоваться телефоном и интернетом

УФА, 6 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии, смягчив меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, запретил ему выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном, сообщил РИА Новости адвокат мэра Марат Самойлов.

"Ему установлен запрет на выход за пределы жилого помещения, запрет на использование сотового телефона, интернета и запрет на общение со свидетелями", - сказал Самойлов.