Рейтинг@Mail.ru
Суд объяснил, почему отпустил под домашний арест мэра Уфы Мавлиева - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 06.05.2026
Суд объяснил, почему отпустил под домашний арест мэра Уфы Мавлиева

Отпуская из СИЗО мэра Уфы Мавлиева, суд учел наличие у него маленьких детей

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкРатмир Мавлиев в суде
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
  • Решение было принято с учетом наличия у мэра маленьких детей.
УФА, 6 мая – РИА Новости. Суд, выпуская из СИЗО мэра Уфы Ратмира Мавлиева, учел наличие у него маленьких детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии на платформе "Макс".
Ранее адвокат мэра сообщил, что Верховный суд Башкирии отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
"С учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Рушат Фазлиахметов в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Суд арестовал уфимского чиновника, задержанного вместе с мэром Мавлиевым
29 апреля, 18:11
 
ПроисшествияУфаРатмир Мавлиев (мэр Уфы)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала