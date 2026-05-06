Суд объяснил, почему отпустил под домашний арест мэра Уфы Мавлиева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
- Решение было принято с учетом наличия у мэра маленьких детей.
УФА, 6 мая – РИА Новости. Суд, выпуская из СИЗО мэра Уфы Ратмира Мавлиева, учел наличие у него маленьких детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии на платформе "Макс".
Ранее адвокат мэра сообщил, что Верховный суд Башкирии отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
"С учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает объединенная пресс-служба судов региона.