Суд отпустил мэра Уфы Мавлиева из СИЗО под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева из СИЗО под домашний арест до 28 июня.
- Его поместили под стражу в конце апреля по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
УФА, 6 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат мэра Марат Самойлов.
«
"Верховный суд отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня", - сказал собеседник.
Мавлиев в конце апреля был помещен под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.