Суд отпустил мэра Уфы Мавлиева из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 06.05.2026
13:15 06.05.2026 (обновлено: 13:23 06.05.2026)
Суд отпустил мэра Уфы Мавлиева из СИЗО под домашний арест

  • Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева из СИЗО под домашний арест до 28 июня.
  • Его поместили под стражу в конце апреля по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
УФА, 6 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат мэра Марат Самойлов.
«
"Верховный суд отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня", - сказал собеседник.
Мавлиев в конце апреля был помещен под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
