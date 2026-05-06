13:26 06.05.2026
В Приморье женщина похитила 700 лотерейных билетов, надеясь на выигрыш

  • В Приморском крае продавец лотерейного отдела похитила более 700 билетов.
  • Женщина рассчитывала на крупный выигрыш, но сделать этого ей не удалось.
  • Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Продавец лотерейного отдела в Приморском крае, которая рассчитывала на крупный выигрыш и похитила чуть более чем за год свыше 700 билетов, пойдет под суд, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с января 2025 года по февраль 2026 года 49-летняя продавец-консультант торговой точки по продаже лотерейных билетов присвоила более 700 билетов почти на 400 тысяч рублей.
"Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).
