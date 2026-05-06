"Локомотив" – "Авангард": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 6 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив" и омский "Авангард" проведут седьмой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 7 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
11:35 • Егор Сурин
28:31 • Максим Березкин
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)