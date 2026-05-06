"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл омский "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина.

Встреча в Ярославле завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У "Локомотива" отличились Никита Кирьянов (1-я минута), Максим Шалунов (40), Егор Сурин (52) и Максим Березкин (89). В составе "Авангарда" шайбы забросили Александр Волков (6), Константин Окулов (26) и Джозеф Чеккони (34).

Защитник "Локомотива" Александр Елесин записал на свой счет результативную передачу. 30-летний хоккеист провел 500-й матч в КХЛ. Защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов сыграл 100-й матч в плей-офф КХЛ.

"Локомотив" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, куда ранее после победы в серии над магнитогорским "Металлургом" пробился казанский "Ак Барс". Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина.