"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл омский "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина.
Встреча в Ярославле завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У "Локомотива" отличились Никита Кирьянов (1-я минута), Максим Шалунов (40), Егор Сурин (52) и Максим Березкин (89). В составе "Авангарда" шайбы забросили Александр Волков (6), Константин Окулов (26) и Джозеф Чеккони (34).
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
11:35 • Егор Сурин
28:31 • Максим Березкин
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
Защитник "Локомотива" Александр Елесин записал на свой счет результативную передачу. 30-летний хоккеист провел 500-й матч в КХЛ. Защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов сыграл 100-й матч в плей-офф КХЛ.
"Локомотив" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, куда ранее после победы в серии над магнитогорским "Металлургом" пробился казанский "Ак Барс". Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).