Израиль атаковал пункт службы спасения в Ливане, есть раненые

БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали пункт службы спасения в поселении Даркифа на юге Ливана, среди спасателей есть раненые, говорится в заявлении службы гражданской обороны Ливана.

"Пункт скорой помощи гражданской обороны в Даркифе подвергся авиаудару, несколько сотрудников получили ранения", - написано в заявлении.

Согласно отчету, израильские самолеты нанесли второй удар, как только на место прибыли машины скорой помощи для спасения раненых коллег.