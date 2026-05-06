Израиль атаковал пункт службы спасения в Ливане, есть раненые
08:31 06.05.2026
Израиль атаковал пункт службы спасения в Ливане, есть раненые

Израильские самолеты атаковали пункт скорой помощи в Даркифе на юге Ливана

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские самолеты атаковали пункт службы спасения в поселении Даркифа на юге Ливана, среди спасателей есть раненые.
БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали пункт службы спасения в поселении Даркифа на юге Ливана, среди спасателей есть раненые, говорится в заявлении службы гражданской обороны Ливана.
"Пункт скорой помощи гражданской обороны в Даркифе подвергся авиаудару, несколько сотрудников получили ранения", - написано в заявлении.
Согласно отчету, израильские самолеты нанесли второй удар, как только на место прибыли машины скорой помощи для спасения раненых коллег.
По данным министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 103 сотрудника медицинских служб и 238 получили ранения.
