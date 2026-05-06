Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" проиграли "Оклахоме" на старте серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:50 06.05.2026
"Лейкерс" проиграли "Оклахоме" на старте серии плей-офф НБА

"Лейкерс" уступили "Оклахоме" в игре плей-офф НБА, несмотря на 27 очков Леброна

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счетом 90:108.
  • Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравший 27 очков.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Оклахома-Сити Тандер" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась поражением гостей со счетом 90:108 (26:31, 27:30, 19:23, 18:24). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Чет Холмгрен.
НБА
06 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Оклахома-Сити
108 : 90
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу действующего чемпиона. Второй матч пройдет в ночь на 8 мая в Оклахома-Сити. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли четвертое место в таблице Западной конференции, где "Оклахома" стала первой.
В другом матче "Детройт Пистонс" на своей площадке нанес поражение "Кливленд Кавальерс" со счетом 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25).
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Вембаньяма оформил трипл-дабл с блок-шотами в матче плей-офф НБА
Вчера, 08:19
 
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити ТандерДетройт Пистонс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
  • Хоккей
    07.05 02:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала