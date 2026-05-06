"Лейкерс" проиграли "Оклахоме" на старте серии плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.
- Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счетом 90:108.
- Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравший 27 очков.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Оклахома-Сити Тандер" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась поражением гостей со счетом 90:108 (26:31, 27:30, 19:23, 18:24). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Чет Холмгрен.
06 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу действующего чемпиона. Второй матч пройдет в ночь на 8 мая в Оклахома-Сити. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли четвертое место в таблице Западной конференции, где "Оклахома" стала первой.
В другом матче "Детройт Пистонс" на своей площадке нанес поражение "Кливленд Кавальерс" со счетом 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25).