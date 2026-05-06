14:52 06.05.2026
ФАС добилась снижения цены на препарат из перечня ЖНВЛП почти вдвое

Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену у единственного в России производителя иммунодепрессанта "Азатиоприн", цена снижена на 45,5% относительно средней стоимости реализации в прошлом году, сообщила служба.
В апреле ведомство заявило, что требует снизить цены на "Азатиоприн". Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
"ФАС России согласовала отпускную цену производителя "Озон Фармацевтика" на лекарственный препарат "Азатиоприн". Она снижена на 45,5% относительно средней стоимости реализации в 2025 году, а также на 6,3% - относительно минимальной стоимости оригинального лекарственного препарата в референтных странах", - говорится в сообщении.
В ФАС отметили, что снижение стоимости стало возможным благодаря агрегации перечня ЖНВЛП и экономическому анализу ФАС России. "Это повысит доступность не имеющего аналогов препарата для граждан России", - добавили там.
