"Русский союз Латвии" призвал не поддаваться на провокации русофобов 9 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" призвала своих сторонников не поддаваться на провокации русофобов в День Победы.

"Мы с вами живем в непростое время, когда кривда становится правдой. Но мы с вами знаем правду, и она от наших дедов-прадедов... Друзья, не совершайте ошибок во время празднования Дня Победы – не давайте повода тем, для кого это день поражения", - говорится в сообщении. опубликованном в партийном Telegram-канале

Кроме того, партия опубликовала инструкцию, как можно поздравить друзей в Латвии с праздником и при этом не попасть под административное или уголовное преследование.

"Запрещено использование любой советской символики, в том числе георгиевской ленточки. Административная или уголовная ответственность может угрожать при возложении цветов на месте ранее снесенных памятников. Запрещено запускать салюты и фейерверки. При возложении цветов на братских воинских захоронениях запрещены любые групповые собрания, выступления, использование плакатов и флагов. Могут грозить последствия за демонстрацию изображения так называемой запрещенной символики и в социальных сетях", - отмечается в публикации.

В ней также подчеркивается, что 9 мая правоохранительные органы будут особенно тщательно отслеживать комментарии в соцсетях. "Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации разного рода любителей эсэсовской эстетики, специалистов в области "альтернативной истории", банальных "стукачей" и других русофобов. Тщательно взвешивайте каждое слово – не давайте повода противнику", - призвали в организации.

Русский союз Латвии " отметил, что в этот день в Латвии не запрещено поздравлять друг друга с Днем Победы в социальных сетях. "Но надо помнить, что ваши открытки должны быть подобраны таким образом, чтобы на них не присутствовало запрещенной символики. Это не сложно – в интернете можно найти тысячи фото воинов Красной Армии. Размещаете, и делаете приписку, например: "С Днем Победы!". В этом случае вам ничего не грозит", - отметили в организации.

Кроме того, 9 мая в Латвии разрешено посещать братские воинские захоронения для возложения цветов, венков и зажжения свечей. "Для этого вы просто договариваетесь с родственниками и друзьями, покупаете цветы и свечи, и отправляетесь на ближайшее братское воинское захоронение. Делайте фото и видео – пусть все знают, что нас много", - призвали в организации.