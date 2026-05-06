Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жителей Даугавпилса не пустят на возложение цветов к Вечному огню - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.05.2026 (обновлено: 14:49 06.05.2026)
СМИ: жителей Даугавпилса не пустят на возложение цветов к Вечному огню

Sputnik Латвия: жителей Даугавпилса не пустят 9 мая к Вечному огню

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкМемориал советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе
Мемориал советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мемориал советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Даугавпилса не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем.
  • Полиция утверждает, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но там, где демонтированы советские памятники, будет рассматриваться как "прославление военной агрессии".
РИГА, 6 мая — РИА Новости. Жители Даугавпилса не смогут возложить цветы 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, сообщил Sputnik Латвия.
«
"Мемориал советским воинам с Вечным огнем в парке Дубровина в Даугавпилсе — это место, где горожане традиционно возлагают цветы 9 мая. Однако в этом году им не удастся это сделать. Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи с возгоранием в парке Дубровина в феврале, и сообщается, что по соображениям безопасности место происшествия будет огорожено", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Прибалтике решили спрятать День Победы — а мы покажем
4 мая, 08:00
По данным издания, в Даугавпилсской думе подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе 9 мая не заявлены.
«
"В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. При этом возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет рассматриваться как "прославление военной агрессии" — такие действия допускаться не будут", — уточнил Sputnik Латвия.
Как рассказал РИА Новости эстонский активист Максим Ревва, власти Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Полиция Латвии завела дело на депутата из-за плаката на русском зыке
5 мая, 17:56
 
В миреДаугавпилсЛатвияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала