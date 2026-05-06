СМИ: жителей Даугавпилса не пустят на возложение цветов к Вечному огню

РИГА, 6 мая — РИА Новости. Жители Даугавпилса не смогут возложить цветы 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, сообщил Sputnik Латвия.
"Мемориал советским воинам с Вечным огнем в парке Дубровина в Даугавпилсе — это место, где горожане традиционно возлагают цветы 9 мая. Однако в этом году им не удастся это сделать. Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи с возгоранием в парке Дубровина в феврале, и сообщается, что по соображениям безопасности место происшествия будет огорожено", — говорится в публикации.
По данным издания, в Даугавпилсской думе подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе 9 мая не заявлены.
"В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. При этом возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет рассматриваться как "прославление военной агрессии" — такие действия допускаться не будут", — уточнил Sputnik Латвия.
Как рассказал РИА Новости эстонский активист Максим Ревва, власти Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.