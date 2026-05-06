Кварацхелия поставил рекорд в плей-офф ЛЧ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Грузинский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира, сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.