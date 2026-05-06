Кварацхелия поставил рекорд в плей-офф ЛЧ - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
22:31 06.05.2026
Кварацхелия поставил рекорд в плей-офф ЛЧ

Кварацхелия отметился результативными действиями в 7 матчах плей-офф ЛЧ подряд

© Franco Arland/Getty Images — Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Franco Arland/Getty Images
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
  • Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Грузинский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира, сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.
В среду немецкая "Бавария" принимает "ПСЖ" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. На 3-й минуте встречи мяч забил Усман Дембеле, которому ассистировал Кварацхелия.
Кварацхелии 25 лет. Он выступает за "ПСЖ" с января 2025 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" принял участие в 15 матчах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.
