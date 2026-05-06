16:41 06.05.2026
Кумпилов: призеры олимпиад из Адыгеи прославили регион

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Призеры Всероссийских олимпиад из Адыгеи не только показали высокий интеллект, но и прославили регион, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Заявление прозвучало после публикации рейтинга регионов по итогам олимпиад. Он был подготовлен по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, которые проходили с 14 марта по 3 мая по 24 предметам.
"Рейтинг неофициальный, но результаты впечатляющие. Наша республика за год поднялась сразу на 53 позиции, заняв 22 место среди субъектов страны и 1 место среди регионов ЮФО. В целом по стране улучшили свои позиции 39 регионов, 9 сохранили их, а 42 – снизили", – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Глава республики отметил, что гордится призерами олимпиад из Адыгеи.
"Они не только продемонстрировали свой высокий интеллект, но и прославили Адыгею как один из центров страны с сильной образовательной базой. Достижения ребят – это не случайность, а итог наших инвестиций в будущее, результат системной, комплексной работы по поддержке и развитию одаренных детей в нашей республике", – заявил глава региона.
Кумпилов подчеркнул, что в регионе создаются условия для раскрытия интеллектуального потенциала молодежи, поддерживают талантливых школьников и педагогов, развивают образовательную инфраструктуру.
"Для этого используем уже наработанную базу, а также новые инструменты нацпроекта “Молодежь и дети” и народной программы “Единой России”", – заявил глава региона.
Кумпилов подчеркнул, что проявить свои способности и получить новые знания ребятам помогают педагоги в школах Адыгеи и в профильных центрах дополнительного образования.
"Мы стараемся создавать равные условия для образования детей как в городской, так в сельской местности. Уверен, что полученные знания и опыт наши ребята смогут реализовать на благо родной республики. После завершения обучения мы ждем их в профессиональной сфере Адыгеи. Нам необходимы сильные, компетентные кадры, которые будут развивать экономику региона, внедрять новые идеи и двигать вперед все отрасли", – написал глава Адыгеи.
 
