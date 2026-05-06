Кумпилов: Народный фронт доказал свою эффективность

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Общероссийскому Народному фронту в среду исполняется 15 лет, это движение доказало свою эффективность и стало уникальным механизмом прямой связи между гражданами и властью, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Народный фронт зарекомендовал себя надежным инструментом общественного контроля. С активом региональной команды мы сегодня сообща решаем проблемы, волнующие людей. Благодаря системной работе удается держать на контроле самые чувствительные вопросы: улучшение качества дорог, работу ЖКХ, сохранение экологического благополучия, содержание объектов здравоохранения и образования", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Он подчеркнул, что для региона очень важны и значимы инициативы Народного фронта по созданию доступной среды, повышению качества жизни населения, в том числе и маломобильных граждан. Так, представители движения неоднократно оказывали помощь жителям Адыгеи во время чрезвычайных ситуаций, оперативно включались в общую работу по ликвидации их последствий.

"Вместе с решением внутренних задач члены регионального Народного фронта ведут масштабную работу по содействию нашим бойцам в зоне СВО. Проект "Все для Победы!", реализуемый в поддержку участников СВО и жителей, пострадавших от военных действий нацистов, – это тонны гуманитарной помощи: предметы первой необходимости, оборудование, лекарства, снаряжение, транспорт и многое-многое другое. В этой работе большую роль также играют республиканские и муниципальные органы власти республики вместе с региональным отделением партия "Единая Россия", - добавил глава региона.