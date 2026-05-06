Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кирове два человека пострадали из-за поваленных ветром деревьев.
- Из-за падения деревьев в ряде населенных пунктов Слободского, Котельничского, Юрьянского муниципальных округов без света остались около 592 жилых домов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Два человека получили травмы из-за инцидентов с поваленными шквалистым ветром деревьями в Кирове, без света остались около 600 домов, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Днем во вторник в Кировской области прошел грозовой фронт.
По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Слободского, Котельничского, Юрьянского муниципальных округов.
"Без электричества остались 592 жилых дома, это порядка 14 тысяч жителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 14 бригад и 7 единиц техники. Работы будут идти до восстановления электроснабжения", - сообщили в ведомстве.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу отраслевым службам в максимально короткие сроки провести восстановительные работы на электросетях, а также убрать поваленные деревья и провести проверку состояния деревьев на улицах и во дворах населенных пунктов.
Подчеркивается, что вопросы ликвидации последствий прохождения грозового фронта находятся на контроле регионального правительства.
