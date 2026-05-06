Рейтинг@Mail.ru
В Кирове два человека пострадали из-за поваленных ветром деревьев - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 06.05.2026
В Кирове два человека пострадали из-за поваленных ветром деревьев

В Кирове два человека пострадали из-за инцидентов с поваленными ветром деревьями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове два человека пострадали из-за поваленных ветром деревьев.
  • Из-за падения деревьев в ряде населенных пунктов Слободского, Котельничского, Юрьянского муниципальных округов без света остались около 592 жилых домов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Два человека получили травмы из-за инцидентов с поваленными шквалистым ветром деревьями в Кирове, без света остались около 600 домов, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Днем во вторник в Кировской области прошел грозовой фронт.
Спасская башня Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Порывистый ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля
29 апреля, 16:28
"В городе Кирове произошло падение 15 деревьев, травмированы два человека, они направлены в Центр травматологии, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Слободского, Котельничского, Юрьянского муниципальных округов.
"Без электричества остались 592 жилых дома, это порядка 14 тысяч жителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 14 бригад и 7 единиц техники. Работы будут идти до восстановления электроснабжения", - сообщили в ведомстве.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу отраслевым службам в максимально короткие сроки провести восстановительные работы на электросетях, а также убрать поваленные деревья и провести проверку состояния деревьев на улицах и во дворах населенных пунктов.
Подчеркивается, что вопросы ликвидации последствий прохождения грозового фронта находятся на контроле регионального правительства.
Грузовик снесло порывом ветра в Самаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Самарской области штормовой ветер опрокинул грузовик на трассе
27 апреля, 15:38
 
ПроисшествияКировКировская областьАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала