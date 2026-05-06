В Кирове два человека пострадали из-за поваленных ветром деревьев.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Два человека получили травмы из-за инцидентов с поваленными шквалистым ветром деревьями в Кирове, без света остались около 600 домов, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Без электричества остались 592 жилых дома, это порядка 14 тысяч жителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 14 бригад и 7 единиц техники. Работы будут идти до восстановления электроснабжения", - сообщили в ведомстве.