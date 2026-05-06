В Кирове шквалистый ветер повалил деревья на улицах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Шквалистый ветер повалил деревья на улицах в Кирове, специалисты убирают их с дорог и тротуаров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Сегодня днем в Кирове прошла гроза со шквалистым ветром, который повалил несколько деревьев на городских улицах, в том числе тополя на Слободском тракте. Пострадавших людей и серьезных повреждений автотранспорта не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты выехали на место сразу после сообщения о случившемся. Стволы деревьев и крупные ветви убраны с дороги, ведется их распил и вывоз.
"В ближайшее время будут проведены работы по устранению последствий грозы и на других участках улиц: в мкр. Чистые пруды, на улицах Ленина, Альберта Лиханова, Производственной и других", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, на привокзальной площади из-за ветра упала одна из световых арок. Как сообщили в мэрии, подрядная организация подняла и закрепила арт-объект на месте.
"В районе улиц Лепсе, Деповской и Матанцы гроза привела к аварийному отключению электроэнергии. Подачу ресурса планируется восстановить в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.
