ВСУ 54 раза за сутки обстреляли курское приграничье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ 54 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
- Над Курской областью было сбито 79 украинских беспилотников различного типа.
- В городе Льгове пострадали два человека, повреждены два автомобиля и остекление здания заправки.
КУРСК, 6 мая - РИА Новости. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 5 мая до 09.00 6 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 54 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"По уточненной информации, в результате атак в городе Льгове пострадали два человека: 29-летний и 44-летний мужчины, они доставлены в Курскую облбольницу. Скорейшего выздоровления! Повреждены два автомобиля, остекление здания заправки", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18