"Хезболла" заявила об атаке на технику и израильских военных на границе

БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали позиции израильских военных и места скопления техники на разных участках ливано-израильской границы, говорится в отчетах движения, опубликованных в среду.
Пресс-служба "Хезболлах" опубликовала в среду заявления о 12-ти боевых операций против израильских сил. Согласно заявлениям, в среду бойцам сопротивления удалось нанести удар по военно-техническим сооружениям, атаковать один укрепленный пограничный штаб, а также подбить бронетранспортер и две военные машины израильской армии.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили ракетный залп по месту скопления живой силы противника и техники в поселении Рашаф", - написано в отчете.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.