"Хезболла" заявила об атаке на технику и израильских военных на границе
16:25 06.05.2026
"Хезболла" заявила об атаке на технику и израильских военных на границе

  • Движение "Хезболлах" заявило о проведении 12 боевых операций против израильских сил.
  • Бойцам "Хезболлах" удалось подбить бронетранспортер и две военные машины израильской армии, а также атаковать укрепленный пограничный штаб.
БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали позиции израильских военных и места скопления техники на разных участках ливано-израильской границы, говорится в отчетах движения, опубликованных в среду.
Пресс-служба "Хезболлах" опубликовала в среду заявления о 12-ти боевых операций против израильских сил. Согласно заявлениям, в среду бойцам сопротивления удалось нанести удар по военно-техническим сооружениям, атаковать один укрепленный пограничный штаб, а также подбить бронетранспортер и две военные машины израильской армии.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили ракетный залп по месту скопления живой силы противника и техники в поселении Рашаф", - написано в отчете.
Израильская авиация после опубликованного ею в среду утром предупреждения продолжает наносить удары по поселениям на юге Ливана и на западе долины Бекаа.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
