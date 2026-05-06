Рейтинг@Mail.ru
Иностранных пассажиров судна, где выявили хантавирус, отправят в их страны - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 06.05.2026 (обновлено: 16:57 06.05.2026)
Иностранных пассажиров судна, где выявили хантавирус, отправят в их страны

Пассажиров судна MV Hondius, где нашли хантавирус, с Канар отправят в их страны

© AP Photo / Misper ApawuАвтомобили скорой помощи эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius в аэропорт Прайи, Кабо-Верде. 6 мая 2026
Автомобили скорой помощи эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius в аэропорт Прайи, Кабо-Верде. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Misper Apawu
Автомобили скорой помощи эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius в аэропорт Прайи, Кабо-Верде. 6 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранных пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, отправят в их страны после прибытия на Канарские острова.
  • Операция по репатриации пассажиров пройдет при участии ЕК, ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
"Все иностранные пассажиры будут репатриированы через европейский механизм гражданской защиты", - сказала в среду Гарсия на пресс-конференции.
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
Вчера, 13:54
Она уточнила, что исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем.
По словам министра, сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через три дня прибудет в порт на Тенерифе.
Гарсия сообщила, что на борту выявлены три человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, был стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство.
Министр уточнила, что на борту остаются только пассажиры и члены экипажа, не имеющие симптомов заболевания.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом
4 мая, 09:52
Гарсия объяснила, что операция будет проходить при участии Еврокомиссии, ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Медицинская помощь и перевозка пассажиров будут организованы в специально подготовленных помещениях и транспорте, чтобы избежать контакта с местным населением и обеспечить безопасность медицинского персонала.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения на лайнере, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.
Хантавирусы - это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).
Хантавирус - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом
5 мая, 11:07
 
Канарские островаИспанияКабо-ВердеВОЗЕврокомиссияВ миреХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала