© AP Photo / Misper Apawu Автомобили скорой помощи эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius в аэропорт Прайи, Кабо-Верде. 6 мая 2026

Иностранных пассажиров судна, где выявили хантавирус, отправят в их страны

МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

"Все иностранные пассажиры будут репатриированы через европейский механизм гражданской защиты", - сказала в среду Гарсия на пресс-конференции.

Она уточнила, что исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем.

По словам министра, сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде . После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через три дня прибудет в порт на Тенерифе

Гарсия сообщила, что на борту выявлены три человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды . Врач судна, гражданин Великобритании , состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, был стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию , как ранее просило нидерландское правительство.

Министр уточнила, что на борту остаются только пассажиры и члены экипажа, не имеющие симптомов заболевания.

Гарсия объяснила, что операция будет проходить при участии Еврокомиссии ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Медицинская помощь и перевозка пассажиров будут организованы в специально подготовленных помещениях и транспорте, чтобы избежать контакта с местным населением и обеспечить безопасность медицинского персонала.

В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения на лайнере, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР , еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.