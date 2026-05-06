Иностранных пассажиров судна, где выявили хантавирус, отправят в их страны

МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
"Все иностранные пассажиры будут репатриированы через европейский механизм гражданской защиты", - сказала в среду Гарсия на пресс-конференции.
Она уточнила, что исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем.
По словам министра, сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через три дня прибудет в порт на Тенерифе.
Гарсия сообщила, что на борту выявлены три человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, был стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство.
Министр уточнила, что на борту остаются только пассажиры и члены экипажа, не имеющие симптомов заболевания.
Гарсия объяснила, что операция будет проходить при участии Еврокомиссии, ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Медицинская помощь и перевозка пассажиров будут организованы в специально подготовленных помещениях и транспорте, чтобы избежать контакта с местным населением и обеспечить безопасность медицинского персонала.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения на лайнере, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.
Хантавирусы - это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).