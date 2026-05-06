В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом - РИА Новости, 06.05.2026
11:15 06.05.2026 (обновлено: 11:43 06.05.2026)
В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом, мужчину лечат в Цюрихе

© AP Photo / Susan Montoya BryanНаучный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом.
  • Заболевший ранее находился на борту круизного судна в Атлантике, где произошла вспышка вируса.
ЖЕНЕВА, 6 мая - РИА Новости. Случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии, заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике, сообщил в среду кабмин конфедерации.
"В настоящее время в университетской больнице Цюриха проходит лечение человек с хантавирусной инфекцией. Пациент — мужчина, вернувшийся в Швейцарию и ранее находившийся на круизном судне, где было зафиксировано несколько случаев заражения хантавирусом", - сообщил кабмин в пресс-релизе.
Ранее в ВОЗ сообщили, что на круизном лайнере в Атлантике подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.
Хантавирус - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом
