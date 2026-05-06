Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом.
- Заболевший ранее находился на борту круизного судна в Атлантике, где произошла вспышка вируса.
ЖЕНЕВА, 6 мая - РИА Новости. Случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии, заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике, сообщил в среду кабмин конфедерации.
"В настоящее время в университетской больнице Цюриха проходит лечение человек с хантавирусной инфекцией. Пациент — мужчина, вернувшийся в Швейцарию и ранее находившийся на круизном судне, где было зафиксировано несколько случаев заражения хантавирусом", - сообщил кабмин в пресс-релизе.