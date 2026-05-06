Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме хвалил Хабиба - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
02.09.2021
22:32 06.05.2026 (обновлено: 23:23 06.05.2026)
  • Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме похвалил российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
  • Трамп назвал мероприятие UFC, которое пройдет напротив Белого дома, крупнейшим событием и ожидает, что его посетят десятки тысяч человек.
  • Трамп напомнил одному из будущих участников о его поражении от Нурмагомедова.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме вспомнил российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
"Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Президент США представил в Овальном кабинете единоборцев, которые будут соревноваться напротив Белого дома 14 июня.
Трамп пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей. "Думаю, это будет крупнейшее событие в Белом доме. Это самые лучшие бойцы в мире", - представил гостей Трамп.
Одному из будущих участников он напомнил о поражении от Нурмагомедова. "У него был сложный бой с этим парнем. Тот еще бой", - сказал Трамп.
"Я был его 29-м", - кивнул Джастин Гейджи, которого Нурмагомедов победил удушающим приемом в октябре 2020 года.
Разговор о Нурмагомедове Трамп начал с менеджером Али Абдель-Азизом, который представлял бойца в период его выступлений в UFC. Египетский промоутер присутствовал в Белом доме. Нурмагомедова в Овальном кабинете не было.
