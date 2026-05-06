Научно-технологическое сотрудничество с исламским миром обсудят в Казани
16:58 06.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
КАЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. Круглый стол "Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика" пройдет в Казани 14 мая и станет частью ежегодного заседания группы стратегического видения "Россия – исламский мир", сообщает пресс-служба группы стратегического видения.
"В дни проведения XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум" в Казани состоится круглый стол на тему "Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика". Мероприятие пройдет в Академии наук Татарстана в рамках деловой программы. Круглый стол станет частью ежегодного заседания группы стратегического видения "Россия – исламский мир" и позволит ее членам обменяться мнениями и оценками по актуальным вопросам", - говорится в сообщении.
В работе круглого стола примут участие представители научного и экспертного сообщества, органов государственной власти, международных организаций, а также члены группы стратегического видения "Россия – исламский мир".
Деловая программа включает две тематические сессии: "Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества" и "Технологии, инновации и практические инструменты доверия". В центре обсуждения - формирование новых моделей научно-технологического взаимодействия, развитие цифровых инноваций, применение искусственного интеллекта, а также вопросы технологического суверенитета и этики, включая исламскую биоэтику.
Отдельное внимание будет уделено роли научно-технологической инфраструктуры в развитии многостороннего сотрудничества, вопросам декарбонизации, климатической повестки и формированию устойчивых экономических связей между странами.
Как отметил заместитель председателя группы стратегического видения "Россия – исламский мир", помощник главы Татарстана Марат Гатин, сегодня сотрудничество России со странами исламского мира выходит на качественно новый уровень, где ключевую роль играют наука, технологии и инновации.
"Важно не только наращивать экономические связи, но и формировать общие подходы к развитию, основанные на доверии, уважении к культурным и этическим ценностям, а также стремлении к технологическому суверенитету. Казань становится площадкой, где вырабатываются такие решения и формируются новые точки роста международного партнерства", - сказал он.
По итогам круглого стола планируется опубликовать тезисы выступлений участников, а также представить ключевые инициативы на пленарном заседании группы стратегического видения "Россия – исламский мир".
 
