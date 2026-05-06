Новосельцев наградил победителей калужского конкурса "Наша Победа!"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Законодательном собрании Калужской области открылась выставка и наградили победителей регионального конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!", в мероприятии поучаствовал глава регпарламента Геннадий Новосельцев, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Конкурс проводится Молодежным парламентом уже в четвертый раз. В этом году творческое состязание было посвящено двум знаковым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Событие объединило молодежь в возрасте от 7 до 25 лет. Юные художники со всех уголков Калужской области прислали 749 работ.

Церемония награждения прошла в рамках заседания Молодежного парламента. Помимо Новосельцева, награды юным талантам вручили зампред Заксобрания Елена Лошакова, почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, председатель Молодежного парламента Максим Кириллов.

Обращаясь к участникам, глава Заксобрания региона подчеркнул особую значимость их патриотического творчества.

"Благодарю каждого, кто принял участие в конкурсе. Благодарю родителей, которые поддерживали своих детей, переживали. С большим удовольствием вручил награды. Когда дети рисуют нашу Великую Победу – продолжается связь поколений. До тех пор, пока мы помним наши корни, наше героическое прошлое – мы непобедимы, – отметил Новосельцев, его слова приводит пресс-служба областного парламента.