Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:22 06.05.2026
Новосельцев наградил победителей калужского конкурса "Наша Победа!"

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Законодательном собрании Калужской области открылась выставка и наградили победителей регионального конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!", в мероприятии поучаствовал глава регпарламента Геннадий Новосельцев, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.
Конкурс проводится Молодежным парламентом уже в четвертый раз. В этом году творческое состязание было посвящено двум знаковым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.
Событие объединило молодежь в возрасте от 7 до 25 лет. Юные художники со всех уголков Калужской области прислали 749 работ.
Церемония награждения прошла в рамках заседания Молодежного парламента. Помимо Новосельцева, награды юным талантам вручили зампред Заксобрания Елена Лошакова, почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, председатель Молодежного парламента Максим Кириллов.
Обращаясь к участникам, глава Заксобрания региона подчеркнул особую значимость их патриотического творчества.
"Благодарю каждого, кто принял участие в конкурсе. Благодарю родителей, которые поддерживали своих детей, переживали. С большим удовольствием вручил награды. Когда дети рисуют нашу Великую Победу – продолжается связь поколений. До тех пор, пока мы помним наши корни, наше героическое прошлое – мы непобедимы, – отметил Новосельцев, его слова приводит пресс-служба областного парламента.
Ребят, занявших первые места в трех возрастных группах, Алмазов наградил медалью Жукова "За верность и преданность".
 
