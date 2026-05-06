Кафельников признался, что не понимает жалобы теннисистов на призовые - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
16:36 06.05.2026 (обновлено: 17:01 06.05.2026)
Кафельников признался, что не понимает жалобы теннисистов на призовые

Кафельников сомневается в реальности бойкота турниров Большого шлема

  • Двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразили недовольство малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос".
  • Евгений Кафельников сомневается в реальности бойкота ведущими теннисистами турниров Большого шлема.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что сомневается в реальности бойкота ведущими теннисистами турниров Большого шлема.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
"Я не уверен, что бойкот возможен. Я не понимаю (решения теннисистов)", — сказал Кафельников.
В апреле организаторы объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 миллиона, финалисты - 1,4 миллиона. По словам представителей турнира, в 2025 году "Ролан Гаррос" принес доход в размере 395 млн евро.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко
