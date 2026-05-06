07:27 06.05.2026
Япония не будет поставлять Украине военную продукцию, заявил депутат

© ru.wikipedia.orgВид центра Токио, Синдзюку
Вид центра Токио, Синдзюку. Архивное фото
ТОКИО, 6 мая — РИА Новости. Япония не будет поставлять Украине военную продукцию, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Япония — единственная страна "большой семерки", которая не поставляет военную продукцию на Украину. Это будет продолжаться и впредь", — сказал он.
Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любых вооружений, в том числе и летальных, в третьи страны. При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.
Поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными, но допускаются исключения из правил в особых случаях.
