Япония не будет поставлять Украине военную продукцию, заявил депутат

ТОКИО, 6 мая — РИА Новости. Япония не будет поставлять Украине военную продукцию, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

"Япония — единственная страна "большой семерки", которая не поставляет военную продукцию на Украину. Это будет продолжаться и впредь", — сказал он.

Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любых вооружений, в том числе и летальных, в третьи страны. При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.