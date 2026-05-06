Рейтинг@Mail.ru
В Японии проверят компанию, сотрудничающую с Украиной в сфере БПЛА - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 06.05.2026 (обновлено: 10:06 06.05.2026)
В Японии проверят компанию, сотрудничающую с Украиной в сфере БПЛА

Судзуки: Токио проверит компанию, сотрудничавшую с Украиной в сфере БПЛА

© Фото : Terra DroneСтенд японской компании Terra Drone
Стенд японской компании Terra Drone - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Terra Drone
Стенд японской компании Terra Drone. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Японии проводит проверку частной компании, сотрудничающей с Украиной в сфере беспилотников.
  • Японская компания Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones и в компанию Winny Lab, занимающуюся разработкой и производством БПЛА самолетного типа.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство Японии проводит проверку частной компании, сотрудничающей с Украиной в сфере беспилотников, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В конце марта японская компания Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В апреле японская компания заявила, что провела инвестицию в украинскую компанию Winny Lab, занимающуюся разработкой и производством БПЛА самолетного типа.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Япония заверила Россию в том, что не будет поставлять оружие на Украину
24 апреля, 14:54
"Японское правительство в настоящее время изучает деятельность этой частной компании", - подчеркнул он.
Как отметил ранее Судзуки, японское правительство не причастно к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников. Депутат подчеркнул, что речь идет об одной японской частной компании, которая через третью страну ведет так называемое сотрудничество с Украиной в области разработки беспилотников, и добавил, что четко разъяснил это в ходе встреч с представителями российского правительства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Захарова прокомментировала запуск проекта Украины и Японии по БПЛА
6 апреля, 16:26
 
В миреЯпонияУкраинаМоскваМунэо СудзукиАкира Муто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала