В Японии проверят компанию, сотрудничающую с Украиной в сфере БПЛА

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство Японии проводит проверку частной компании, сотрудничающей с Украиной в сфере беспилотников, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В конце марта японская компания Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В апреле японская компания заявила, что провела инвестицию в украинскую компанию Winny Lab, занимающуюся разработкой и производством БПЛА самолетного типа.
"Японское правительство в настоящее время изучает деятельность этой частной компании", - подчеркнул он.
Как отметил ранее Судзуки, японское правительство не причастно к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников. Депутат подчеркнул, что речь идет об одной японской частной компании, которая через третью страну ведет так называемое сотрудничество с Украиной в области разработки беспилотников, и добавил, что четко разъяснил это в ходе встреч с представителями российского правительства.