Токио не пошлет тральщики в Ормузский пролив, заявил японский депутат

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что Токио не будет направлять минные тральщики в Ормузский пролив до того, как в регионе не установится мир.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.