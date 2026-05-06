Токио не пошлет тральщики в Ормузский пролив, заявил японский депутат

04:46 06.05.2026
Судзуки: Токио не пошлет тральщики в Ормузский пролив до установления мира

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiГрузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе
Грузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Токио не будет направлять минные тральщики в Ормузский пролив.
  • Судзуки подчеркнул, что японские морские силы самообороны не будут развернуты, пока в регионе продолжается конфликт.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что Токио не будет направлять минные тральщики в Ормузский пролив до того, как в регионе не установится мир.
"(Япония) не будет направлять (тральщики). Когда закончится конфликт и наступит мир, мировое сообщество будет сотрудничать в деле разминирования, но сейчас, когда вообще непонятно, как все будет, японские морские силы самообороны развернуты не будут", - сказал Судзуки.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
