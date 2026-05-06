Израиль не удивлен сообщениями касательно близости сделки США с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Израиль не удивлен сообщениями в СМИ касательно близости сделки с Ираном, премьер Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп общаются почти каждый день, сообщил РИА Новости информированный политический источник в Израиле.
По словам источника, из этих разговоров нам было ясно, что президент Трамп настаивает на своих "красных линиях", прежде всего - на вывозе ядерного материала из Ирана.
Заявление источника прозвучало на фоне сообщений в СМИ о якобы близости подписания соглашения между США и Ираном. Так, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
Агентство Рейтер со ссылкой на израильский источник при этом сообщило, что власти Израиля не знали, что президент США Дональд Трамп якобы близок к сделке с Ираном для завершения военного конфликта. По словам источника, Израиль готовился к эскалации боевых действий в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.