Израиль не удивлен сообщениями касательно близости сделки США с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Израиль не удивлен сообщениями в СМИ касательно близости сделки с Ираном, премьер Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп общаются почти каждый день, сообщил РИА Новости информированный политический источник в Израиле.