Генштаб ЦАХАЛ заявил, что готовит широкомасштабную операцию против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил о готовности возобновить широкомасштабную операцию против Ирана.
- По словам Замира, у Израиля есть историческая возможность "изменить реальность в регионе в ходе многофронтовой операции".
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил о готовности возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, ответив, что военные Израиля и США поддерживают полную координации действий.
"Мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы вернуться к мощной и широкомасштабной операции, которая позволит нам углубить наши достижения и еще больше ослабить иранский режим", - заявил Замир во время поездки по южному Ливану.
По словам военачальника, у Израиля есть историческая возможность "изменить реальность в регионе в ходе многофронтовой операции".
"Сотрудничество и координация с вооруженными силами США продолжаются, и мы следим за ситуацией. В Иране у нас есть еще ряд целей, по которым есть готовность нанести удары", - отметил Замир.
Заявление начальника Генштаба ЦАХАЛ прозвучало на фоне сообщений в СМИ о якобы близости подписания соглашения между США и Ираном. Так, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
Агентство Рейтер со ссылкой на израильский источник при этом сообщило, что власти Израиля не знали, что президент США Дональд Трамп якобы близок к сделке с Ираном для завершения военного конфликта. По словам источника, Израиль готовился к эскалации боевых действий в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.