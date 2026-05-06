Власти Израиля не знали, что Трамп близок к сделке с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Израиля не знали, что президент США Дональд Трамп якобы близок к сделке с Ираном для завершения военного конфликта, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на израильский источник.
"Израиль не знал, что президент США Дональд Трамп потенциально близок к сделке с Ираном, которая положит конец войне и откроет путь для восстановления судоходства в Ормузском проливе", - говорится в материале.
По словам источника, Израиль готовился к эскалации боевых действий в регионе.
Трамп ранее объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", чтобы оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.