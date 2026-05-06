Рейтинг@Mail.ru
Власти Израиля не знали, что Трамп близок к сделке с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 06.05.2026
Власти Израиля не знали, что Трамп близок к сделке с Ираном, пишут СМИ

Reuters: власти Израиля не знали, что Трамп близок к сделке с Ираном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Израиля не знали, что Дональд Трамп близок к сделке с Ираном для завершения военного конфликта.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Израиля не знали, что президент США Дональд Трамп якобы близок к сделке с Ираном для завершения военного конфликта, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на израильский источник.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
"Израиль не знал, что президент США Дональд Трамп потенциально близок к сделке с Ираном, которая положит конец войне и откроет путь для восстановления судоходства в Ормузском проливе", - говорится в материале.
По словам источника, Израиль готовился к эскалации боевых действий в регионе.
Трамп ранее объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", чтобы оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Израиль сомневается, что США возобновят операцию против Ирана, пишут СМИ
Вчера, 16:11
 
В миреИранИзраильСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала