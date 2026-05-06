01:19 06.05.2026
Армия Израиля сообщила о ракетных ударах со стороны "Хезболлы" на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля сообщила, что движение "Хезболлах" выпустило несколько ракет по позициям солдат ЦАХАЛ на юге Ливана.
  • О раненых среди военнослужащих ЦАХАЛ не сообщается.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" выпустило несколько ракет по позициям солдатов ЦАХАЛ на юге Ливана.
"Некоторое время назад в ходе двух инцидентов "Хезболлах" выпустила несколько ракет по солдатам ЦАХАЛ, находившихся на юге Ливана", - говорится в публикации пресс-службы.
По данным армии Израиля, о раненых среди военнослужащих ЦАХАЛ не сообщается.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
