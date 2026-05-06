Иран начал восстанавливать нефтегазовые объекты, поврежденные в боях

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Иран приступил к восстановлению объектов нефтегазовой промышленности, пострадавших во время боевых действий с США и Израилем, сообщили иранские официальные лица.

"На основании решения властей, а также с учетом мнения министра нефти, задача восстановления двух НПЗ была полностью возложена на Национальную газовую компанию... работы по восстановлению уже начались", - сказал Таваколи, его слова приводит иранское ТВ.