Иран начал восстанавливать нефтегазовые объекты, поврежденные в боях
19:49 06.05.2026
Иран начал восстанавливать нефтегазовые объекты, поврежденные в боях

Иран начал восстанавливать нефтегазовые объекты, поврежденные США и Израилем

© AP Photo / Vahid Salemi — Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране. Архивное фото
  • Иран приступил к восстановлению объектов нефтегазовой промышленности, пострадавших во время боевых действий.
  • По словам директора Национальной газовой компании Ирана, в ходе конфликта были поражены четыре газоперерабатывающих станции месторождения «Южный Парс».
  • Работы по восстановлению двух НПЗ уже начались и возложены на Национальную газовую компанию Ирана.
ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Иран приступил к восстановлению объектов нефтегазовой промышленности, пострадавших во время боевых действий с США и Израилем, сообщили иранские официальные лица.
"Во время 40-дневной войны были повреждения и попадания в объекты нефтяной промышленности. В повестке - их восстановление в кратчайшие возможные сроки, до сегодняшнего дня процесс шел должным образом", - сказал министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в комментарии иранской гостелерадиокомпании.
Директор Национальной газовой компании Ирана Саид Таваколи также в разговоре с вещателем заявил, что в ходе конфликта с США и Израилем были поражены четыре газоперерабатывающих станции месторождения "Южный Парс".
"На основании решения властей, а также с учетом мнения министра нефти, задача восстановления двух НПЗ была полностью возложена на Национальную газовую компанию... работы по восстановлению уже начались", - сказал Таваколи, его слова приводит иранское ТВ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
