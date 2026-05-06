Иран начал восстанавливать нефтегазовые объекты, поврежденные в боях

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Иран приступил к восстановлению объектов нефтегазовой промышленности, пострадавших во время боевых действий с США и Израилем, сообщили иранские официальные лица.
"Во время 40-дневной войны были повреждения и попадания в объекты нефтяной промышленности. В повестке - их восстановление в кратчайшие возможные сроки, до сегодняшнего дня процесс шел должным образом", - сказал министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в комментарии иранской гостелерадиокомпании.
"На основании решения властей, а также с учетом мнения министра нефти, задача восстановления двух НПЗ была полностью возложена на Национальную газовую компанию... работы по восстановлению уже начались", - сказал Таваколи, его слова приводит иранское ТВ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.