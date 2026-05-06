Иран призвал отклонить проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу - РИА Новости, 06.05.2026
19:41 06.05.2026 (обновлено: 19:42 06.05.2026)
Иран призвал отклонить проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
  • Иран считает предложенный США проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, заявили в миссии республики при Всемирной Организации.
  • Тегеран призывает государства-члены СБ ООН отклонить проект резолюции и воздержаться от его поддержки.
ООН, 6 мая - РИА Новости. Иран считает предложенный США проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, призывает отклонить его, заявили в миссии исламской республики при Всемирной Организации.
США ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов". Документ, по словам госсекретаря США Марко Рубио, также требует от Тегерана раскрытия числа и местонахождения якобы установленных в проливе морских мин, содействия в их удалении и поддержки создания гуманитарного коридора.
"Иран призывает государства-члены действовать на основе логики, справедливости и принципов, а не давления, отклонить проект и воздержаться от его поддержки или соавторства", - говорится в заявлении иранской миссии в соцсети Х.
Миссия также назвала американский проект "политически мотивированным".
