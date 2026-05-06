Рейтинг@Mail.ru
"Стоит на кону". На Западе признали тяжелую правду о России из-за Ирана - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 06.05.2026 (обновлено: 19:04 06.05.2026)
"Стоит на кону". На Западе признали тяжелую правду о России из-за Ирана

Agora Vox: Россия обогнала США в методах ведения современной войны

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обозреватель портала AgoraVox Патрис Браво считает, что российская армия обогнала США в методах ведения современной войны.
  • По мнению автора, Россия переопределяет правила современной войны, создавая системы управления на основе искусственного интеллекта и развертывая полностью автономное оружие.
  • Патрис Браво отмечает, что значение изменений в военной стратегии России выходит далеко за рамки боевых действий на Украине и является важным для США в контексте понимания будущего войны.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская армия обогнала США в методах ведения современной войны, пишет обозреватель портала AgoraVox Патрис Браво.
«
"Россия значительно опередила Соединенные Штаты в области военных технологий. Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации. Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей", — говорится в публикации.
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Эпический провал". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:31
По мнению автора, Россия переопределяет правила современной войны. Она создает системы управления на основе искусственного интеллекта и развертывает полностью автономное оружие, свободное от этических ограничений, сковывающих западные армии.
«
"На кону не только Украина: Россия меняет военную стратегию глобально. Значение этих процессов выходит далеко за рамки боевых действий на Украине. Штаты испытали это на себе во время войны против Ирана. Поэтому для них жизненно важно понять, как Россия подходит к будущему войны", — резюмировали в статье.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с Ираном до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Грузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив
5 мая, 20:45
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияИранУкраинаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала