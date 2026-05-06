МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская армия обогнала США в методах ведения современной войны, пишет обозреватель портала AgoraVox Патрис Браво.
"Россия значительно опередила Соединенные Штаты в области военных технологий. Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации. Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей", — говорится в публикации.
По мнению автора, Россия переопределяет правила современной войны. Она создает системы управления на основе искусственного интеллекта и развертывает полностью автономное оружие, свободное от этических ограничений, сковывающих западные армии.
"На кону не только Украина: Россия меняет военную стратегию глобально. Значение этих процессов выходит далеко за рамки боевых действий на Украине. Штаты испытали это на себе во время войны против Ирана. Поэтому для них жизненно важно понять, как Россия подходит к будущему войны", — резюмировали в статье.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с Ираном до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
