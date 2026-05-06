В Иране прокомментировали вероятность атаки со стороны США

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считает, что вероятность повторных атак США на Иран есть, однако оппоненты Тегерана в большей степени опираются на экономическое давление на страну.

В то же время спикер парламента отметил, что оппоненты в значительной степени опираются на экономическое давление на Иран, в том числе за счет морской блокады. Он также добавил, что окончательная победа в текущем конфликте с США превратит Иран во влиятельного игрока на мировой арене.