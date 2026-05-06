18:51 06.05.2026
В Иране прокомментировали вероятность атаки со стороны США

Галибаф: есть вероятность повторной атаки США на Иран

Иранский флаг. Архивное фото
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считает, что вероятность повторных атак США на Иран есть, однако оппоненты Тегерана в большей степени опираются на экономическое давление на страну.
  • Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что окончательная победа в текущем конфликте с США превратит Иран во влиятельного игрока на мировой арене.
ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считает, что вероятность повторных атак США на Иран есть, однако оппоненты Тегерана в большей степени опираются на экономическое давление на страну.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона. Он также добавил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" Иран.
"Безусловно, мы не недооцениваем вероятность военного нападения, в особенности террористических атак, однако часть планов противника касаются общества, а именно ослабления Ирана изнутри", - сказал Галибаф, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.
В то же время спикер парламента отметил, что оппоненты в значительной степени опираются на экономическое давление на Иран, в том числе за счет морской блокады. Он также добавил, что окончательная победа в текущем конфликте с США превратит Иран во влиятельного игрока на мировой арене.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранСШАТегеран (город)Мохаммад-Багер ГалибафДональд Трамп
 
 
