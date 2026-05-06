Израиль сомневается, что США возобновят операцию против Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Израильские власти считают возобновление Соединенными Штатами боевых действий против Ирана маловероятным, пишет Al-Monitor.
По словам источников портала, израильская армия готовится к разным вариантам развития ситуации, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху каждую ночь проводит совещания о дальнейших действиях.
Собеседники издания также отметили сокращение контактов между Нетаньяху и Трампом и подозревают, что американский лидер винит израильского премьера в затянувшемся конфликте с Ираном.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.