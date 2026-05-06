16:04 06.05.2026
США занижают количество пораженных Ираном военных объектов, пишут СМИ

WP: Иран поразил больше военных объектов, чем признает Вашингтон

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем.
  • Масштабы разрушений гораздо больше, чем это было официально признано правительством США.
  • Издание отмечает, что удары были нанесены по американским ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем, что значительно больше, чем признает американское руководство, утверждает газета Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
"Масштабы разрушений гораздо больше, чем это было официально признано правительством США", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что удары были нанесены по американским ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.
"Иранские бомбардировки повредили или уничтожили не менее 228 объектов или единиц оборудования на американских военных базах по всему Ближнему Востоку с начала войны", - подсчитала газета, проанализировав спутниковые снимки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
