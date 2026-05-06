10:29 06.05.2026
Ирану нужна только справедливая и всеобъемлющая сделка с США, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Ирану нужна только справедливая и всеобъемлющая сделка с США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Госсекретарь США Марко Рубио 5 мая заявил, что президент США Дональд Трамп хочет выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который затронет все ключевые темы, требующие урегулирования между сторонами.
"Мы примем только справедливое и всеобъемлющее соглашение", - приводит гостелерадиокомпания Ирана слова Аракчи со встречи с главой МИД Китая Ван И.
В свою очередь, министр иностранных дел Китая указал на необходимость полного прекращения огня на Ближнем Востоке.
Трамп также заявлял о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атому, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена, при этом, как отмечали в Вашингтоне, приостановлена миссия по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", чтобы США могли оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.
