Игдисамов рассказал, что у него с Челестини схожие взгляды на игру

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что его взгляды на строительство игры команды схожи с теми, которые были у уволенного 4 мая тренера Фабио Челестини.

"Я бы не сказал, что я нервничал, наоборот - был спокоен. Мне выдался такой шанс - дебютировать в дерби. Не каждому такое дано: испытать такие эмоции, почувствовать давление трибун. Я был спокоен", - сообщил Игдисамов журналистам.

"Трудностей не было, потому что я уже второй месяц в команде и знал, как команда готовится к этой игре. Не могу сказать, что были трудности. Я ждал этого и наслаждаюсь этим временем. Я не знаю, сколько мне отведено времени, но я наслаждаюсь каждой минутой", - подчеркнул специалист.