Игдисамов рассказал, что у него с Челестини схожие взгляды на игру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что его взгляды на строительство игры команды схожи со взглядами уволенного тренера Фабио Челестини.
- Он подчеркнул, что уже второй месяц в команде и был спокоен во время дебютного матча.
- Игдисамов отметил, что у него и Челестини есть небольшие различия в балансе атаки и обороны.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что его взгляды на строительство игры команды схожи с теми, которые были у уволенного 4 мая тренера Фабио Челестини.
ЦСКА в среду уступил "Спартаку" со счетом 0:1 в финальном матче пути регионов Кубка России. Армейцы проводили первую игру после увольнения Челестини.
"Я бы не сказал, что я нервничал, наоборот - был спокоен. Мне выдался такой шанс - дебютировать в дерби. Не каждому такое дано: испытать такие эмоции, почувствовать давление трибун. Я был спокоен", - сообщил Игдисамов журналистам.
"Трудностей не было, потому что я уже второй месяц в команде и знал, как команда готовится к этой игре. Не могу сказать, что были трудности. Я ждал этого и наслаждаюсь этим временем. Я не знаю, сколько мне отведено времени, но я наслаждаюсь каждой минутой", - подчеркнул специалист.
На вопрос о различиях между ним и Челестини Игдисамов ответил: "Невозможно что-то кардинально новое наиграть за это время. У нас с Фабио схожие взгляды по строительству игры. Но немного отличаются по балансу атаки и обороны. Я ему очень благодарен за то, что он пригласил меня в команду, в свой штаб. Какие отличия? Я очень много лет проработал с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым)".
