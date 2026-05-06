Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на майских праздниках

Женщина на Красной площади в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вторые майские праздники принесут россиянам местами неприятную погоду. Если первая половина месяца разочаровала жителей столицы облачностью, то и вторая не обещает улучшения — скорее наоборот.

Чего ждать и к чему готовиться?

Москва: дожди в выходные

По прогнозу Гидрометцентра , 9 Мая в Москве температура не превысит плюс 13 градусов, ожидаются временами небольшой дождь. В субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится: температура будет колебаться между плюс 9 и плюс 16 градусами, вновь местами ожидаются дожди.

Ветер северный, умеренный (четыре-девять м/с), что может привести к ощущению холода. В целом для майских праздников погода в Москве выглядит непривлекательной — советуем взять с собой зонтик и надеть что-то потеплее.

Санкт-Петербург: холодно и дождливо

На северо-западе ситуация не лучше. В Санкт-Петербурге вторые майские праздники начнутся с облачности и периодических дождей. Температура воздуха составит плюс 14 — плюс 16 градусов, что ниже сезонной нормы. Ночью столбик термометра опустится до плюс шести — плюс восьми градусов. По сравнению с первой неделей мая, когда в Петербурге было до плюс 21 градуса, это резкое похолодание.

Гидрометцентр прогнозирует облачное небо с редкими просветлениями, в течение всех трех дней возможны временные осадки. Влажность воздуха будет высокой, что усилит ощущение холода.

Краснодарский край: осадки не отпустят

На юге России прогноз пессимистичный. Краснодарский край ждут практически безостановочные дожди во все три дня праздников. По данным Гидрометцентра, вторая декада мая в регионе будет дождливой и прохладной. Температура днем составит плюс 11 — плюс 14 градусов.

Для южного региона такая погода нетипична — обычно май балует жителей солнцем и теплом. Однако в этом году аномальный циклон принесет влагу с Атлантики.

Урал: холодные выходные

На Урале во второй половине мая ждут похолодания. Дневные температуры составят плюс 14 — плюс 16 градусов, ночью столбик термометра может опуститься еще ниже. На 9 Мая возможны осадки.

Гидрометцентр прогнозирует облачность с возможными кратковременными осадками. Ветер усилится, что сделает погоду еще более неуютной.

Поволжье: солнце с переменами

Поволжье ситуация более благоприятна. Казань и регион волги ждут температуру днем плюс 18 — плюс 20 градусов при ночных плюс семи — плюс девяти градусах. Однако и здесь не обойдется без облачности — периодически ожидаются дожди, особенно 10-11 мая.

Сибирь: контрастные качели

Сибирь переживает необычный май. На начало месяца здесь зафиксировали аномально высокие температуры — до плюс 18 — плюс 21 градуса, что стало настоящей аномалией для региона. Однако ко второй волне ожидается резкое похолодание.