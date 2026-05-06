По всей Германии проводятся обыски у членов ультраправых организаций

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции по всей Германии в среду утром проводят обыски у 36 членов правоэкстремистских группировок, сообщила генпрокуратура ФРГ.

"С сегодняшнего утра, 6 мая 2026 года, Федеральная прокуратура на основании постановлений следственного судьи Федерального верховного суда проводит обыски примерно на 50 объектах в двенадцати федеральных землях. Эти меры направлены в общей сложности против 36 обвиняемых", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.

Обвиняемым инкриминируется членство в преступном сообществе. Большинству, кроме того, вменяется руководство преступным сообществом. В отношении восьми обвиняемых также ведется расследование по факту нанесения серьезных телесных повреждений.

По данным генпрокуратуры, существует подозрение, что обвиняемые являются видными участниками правоэкстремистских объединений "Молодые и сильные" (Jung und Stark) и "Немецкая молодежь вперёд" (Deutsche Jugend voran), при этом последние также иногда выступают под названием "Новая немецкая волна".

Объединения, как заявляет генпрокуратура, имеют общенациональную структуру и поддерживают работу региональных групп в федеральных землях. Их члены координируют действия как через социальные сети, так и посредством регулярных встреч, при этом звучат призывы к актам насилия против политических оппонентов, а также против лиц, якобы являющихся педофилами, говорится в сообщении.

При этом, уточняется в нем, некоторые обвиняемые, предположительно, совершали нападения на представителей левой среды или лиц, которых они считали преступниками. Во всех случаях жертвы были избиты группами нападавших и получили серьезные травмы.