По всей Германии проводятся обыски у членов ультраправых организаций - РИА Новости, 06.05.2026
10:50 06.05.2026
По всей Германии проводятся обыски у членов ультраправых организаций

В Германии проходят обыски у 36 членов правоэкстремистских группировок

CC BY 2.0 / Christian Allinger / 5er BMW Polizei Bayern
Машина полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции по всей Германии в среду утром проводят обыски у 36 членов правоэкстремистских группировок, сообщила генпрокуратура ФРГ.
"С сегодняшнего утра, 6 мая 2026 года, Федеральная прокуратура на основании постановлений следственного судьи Федерального верховного суда проводит обыски примерно на 50 объектах в двенадцати федеральных землях. Эти меры направлены в общей сложности против 36 обвиняемых", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.
Обвиняемым инкриминируется членство в преступном сообществе. Большинству, кроме того, вменяется руководство преступным сообществом. В отношении восьми обвиняемых также ведется расследование по факту нанесения серьезных телесных повреждений.
По данным генпрокуратуры, существует подозрение, что обвиняемые являются видными участниками правоэкстремистских объединений "Молодые и сильные" (Jung und Stark) и "Немецкая молодежь вперёд" (Deutsche Jugend voran), при этом последние также иногда выступают под названием "Новая немецкая волна".
Объединения, как заявляет генпрокуратура, имеют общенациональную структуру и поддерживают работу региональных групп в федеральных землях. Их члены координируют действия как через социальные сети, так и посредством регулярных встреч, при этом звучат призывы к актам насилия против политических оппонентов, а также против лиц, якобы являющихся педофилами, говорится в сообщении.
При этом, уточняется в нем, некоторые обвиняемые, предположительно, совершали нападения на представителей левой среды или лиц, которых они считали преступниками. Во всех случаях жертвы были избиты группами нападавших и получили серьезные травмы.
По сообщению, задержания в рамках операции не производились, обыски служат для проверки существующих подозрений. В проведении операции задействовано более 600 сотрудников полиции федерального и земельного уровней.
