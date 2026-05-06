Посол в Берлине рассказал о готовности немецких компаний вернуться в Россию

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Многие германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать "низкий профиль", выжидая и декларируя готовность быстро вернуться после первых же признаков нормализации", - сказал посол.