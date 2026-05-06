06:08 06.05.2026 (обновлено: 07:16 06.05.2026)
Посол в Берлине рассказал о готовности немецких компаний вернуться в Россию

Посол Нечаев: часть немецких компаний готова вернуться в Россию

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации.
  • Некоторые германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать «низкий профиль», выжидая.
  • В России заявляют, что страна справится с санкционным давлением Запада.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Многие германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать "низкий профиль", выжидая и декларируя готовность быстро вернуться после первых же признаков нормализации", - сказал посол.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В России продолжают работу более тысячи немецких компаний, пишут СМИ
12 октября 2025, 17:06
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
