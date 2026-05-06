Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации.
- Некоторые германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать «низкий профиль», выжидая.
- В России заявляют, что страна справится с санкционным давлением Запада.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Многие германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать "низкий профиль", выжидая и декларируя готовность быстро вернуться после первых же признаков нормализации", - сказал посол.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
12 октября 2025, 17:06