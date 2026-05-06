Переживший войну немец рассказал о добрых встречах с советскими солдатами

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Житель Германии Юрген Шолтиссек, которому сейчас 88 лет, рассказал РИА Новости, что главным воспоминанием его детства, когда в страну пришли советские войска, стало человеческое отношение военных.

По его словам, наиболее сильное впечатление у него связано с общением с советскими офицерами, которые после войны некоторое время проживали в их доме. В тот момент ему было 7-8 лет.

"Самое важное воспоминание - это то, что я пережил в детстве. Советские офицеры, которые у нас жили, общались со мной, рассказывали о своей Родине. Я особенно запомнил офицера Игоря - учителя немецкого из Омска . Он говорил: "У меня дома тоже есть такой мальчик - мой сын. И я хочу, чтобы он рос в мире и спокойствии". При встречах он давал мне что-то из еды и гладил по голове. Да, тогда у меня еще были волосы", - рассказал с улыбкой Шолтиссек.

По словам собеседника агентства, для него особое значение имел перелом восприятия, произошедший в те годы. "Я пошел в школу еще при нацистах и был настроен на то, что нас ждет страшный конец. Но они (советские солдаты - ред.) пришли - да, как победители, но также и как друзья. Это так меня поразило, что я никогда в жизни этого не забывал. Да, пожалуй, это самое важное", - сказал он.

Шолтиссек добавил, что позже этот опыт дополнился другими эпизодами общения с советскими людьми. Так, он вспомнил свою поездку в Ленинград , где его принимали семьи, пережившие блокаду города.

"Они приняли нас как друзей… Это все такие воспоминания, которые постоянно возвращаются", - отметил Шолтиссек.

Он также добавил, что в дальнейшем, уже во время своей службы, он участвовал в совместных учениях с советскими военными.