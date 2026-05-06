Посол России рассказал о подготовке Германии к военному противостоянию

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол РФ в стране Сергей Нечаев.
"Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами", - сказал Нечаев газете "Известия".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".