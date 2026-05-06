Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о подготовке Германии к военному противостоянию - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 06.05.2026 (обновлено: 02:03 06.05.2026)
Посол России рассказал о подготовке Германии к военному противостоянию

Нечаев: Германия милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии на учениях НАТО
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Германия ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией.
  • Он отметил. что милитаризация предусматривает увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол РФ в стране Сергей Нечаев.
"Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами", - сказал Нечаев газете "Известия".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе
23 апреля, 11:04
 
В миреРоссияГерманияУкраинаСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала