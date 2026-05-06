Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.05.2026
07:46 06.05.2026
Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину, заявили в посольстве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Здание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину, заявили в посольстве страны в России.
В марте канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, поскольку у нее есть свои дальнобойные вооружения.
"Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи", - сказали газете "Известия" в диппредставительстве.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Поставки ракет Taurus Украине означали бы фактическое участие Германии в конфликте, заявлял в интервью РИА Новости в апреле этого года посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
