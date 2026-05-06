13:44 06.05.2026
Риск распространения хантавируса остается низким, заявил глава ВОЗ

© AP Photo / Susan Montoya BryanНаучный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВОЗ заявил, что на данном этапе риск хантавируса для общественного здоровья остается низким.
  • На лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес, общее число заразившихся достигло восьми человек, трое скончались.
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. На данном этапе риск хантавируса, случаи которого были выявлены у пассажиров лайнера в Атлантике, для общественного здоровья является низким, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким", - написал он в Х.
Ранее в среду ВОЗ сообщила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес, он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии. Общее число заразившихся достигло восьми человек после того, как еще одни случай заражения был выявлен у пациента, вернувшегося в Швейцарию. Трое скончались.
