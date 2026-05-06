Риск распространения хантавируса остается низким, заявил глава ВОЗ

ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. На данном этапе риск хантавируса, случаи которого были выявлены у пассажиров лайнера в Атлантике, для общественного здоровья является низким, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким", - написал он в Х.